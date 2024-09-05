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10:55, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Путин рассказал о встрече с Дуровым

Владимир Путин заявил, что встречался с Дуровым много лет назад в Москве

Фото: Steve Jennings / Getty Images for TechCrunch

Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с основателем Telegram Павлом Дуровым. Его слова передает ТАСС.

Путин заявил, что не виделся с Дуровым в Баку в августе. Он подчеркнул, что не знал о том, что российский медиаменеджер находится с ним в одном городе.

Российский лидер рассказал, что виделся с основателем Telegram всего один раз в Москве много лет назад. Путин добавил, что Дуров рассказывал ему о своих планах развития бизнеса.

Также Путин заявил, что у российских властей не было к Дурову никаких претензий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече главы российского государства с предпринимателем. Представитель Кремля заверил, что Путин и Дуров не встречались в Баку.

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      Мария Большакова
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