Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

Владимир Путин заявил, что у российских властей нет претензий к Павлу Дурову

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у страны претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

«У нас к нему не было никаких претензий», — сказал Путин, говоря о Дурове.

В то же время российский лидер отметил, что знает о претензиях многих стран к предпринимателю.

Также Путин опроверг информацию о том, что виделся с основателем Telegram в Баку в августе этого года. По словам главы государства, он встречался с Дуровым всего один раз в Москве много лет назад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, встречался ли глава государства с основателем Telegram в Баку. Также он подчеркнул, что Кремль никогда не проводил переговоры с Дуровым.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор во Франции, ему запрещено покидать страну. По версии французских следователей, бизнесмен является соучастником незаконных действий, совершаемых через его мессенджер.