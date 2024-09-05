Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:59, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

Владимир Путин заявил, что у российских властей нет претензий к Павлу Дурову
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у страны претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

«У нас к нему не было никаких претензий», — сказал Путин, говоря о Дурове.

В то же время российский лидер отметил, что знает о претензиях многих стран к предпринимателю.

Также Путин опроверг информацию о том, что виделся с основателем Telegram в Баку в августе этого года. По словам главы государства, он встречался с Дуровым всего один раз в Москве много лет назад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, встречался ли глава государства с основателем Telegram в Баку. Также он подчеркнул, что Кремль никогда не проводил переговоры с Дуровым.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор во Франции, ему запрещено покидать страну. По версии французских следователей, бизнесмен является соучастником незаконных действий, совершаемых через его мессенджер.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Умер работавший водителем трамвая правнук Достоевского

      Путин предсказал начало мобилизации детей на Украине

      В европейской стране пожаловались на отсутствие российских туристов

      Путин спрогнозировал рост российского ВВП

      Военный эксперт высказался о резервах ВСУ в Курской области

      Путин рассказал о привлечении китайского бизнеса в Россию

      Путин высказался о действиях Франции в отношении Дурова

      В США связали обновление ядерного потенциала с началом переговоров с Китаем и Россией

      В Мюнхене на годовщину теракта на Олимпиаде началась стрельба у генконсульства Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше