Стало известно об угрожающей одному российскому региону опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 сентября

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что 5 и 6 сентября местами в северо-западных, юго-западных районах Кубани и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

Ранее забитые туристами пляжи Анапы в среду, 4 сентября, попали на видео. Авторы ролика отмечают, что отдыхающих на популярном российском курорте больше, чем летом.