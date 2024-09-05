Врач назвал самый безопасный тип разделочных досок

Биотехнолог Панов назвал пластиковые кухонные доски опасными для здоровья

Пластиковыми кухонными досками удобно пользоваться, но появляющиеся со временем на них глубокие царапины — идеальное место для размножения бактерий, предупредил биотехнолог, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал самый безопасный для здоровья тип разделочных досок

Бактерии, скапливающиеся на пластиковых досках, опасны, так как могут стать причиной отравления, инфекции ЖКТ и других болезней, сказал специалист. С деревянных досок смывать остатки пищи и бактерий после разделки продуктов еще сложнее, чем с пластиковых, добавил специалист. В то же время Панов отметил, что дерево и бамбук обладают лучшими антибактериальными свойстами по сравнению с пластиком.

Самым гигиеничным материалом для разделочных досок биотехнолог назвал стекло. Оно не деформируется, не впитывает влагу, и вирусы с бактериями не могут проникнуть внутрь материала. Однако стеклянные доски хрупкие и могут разбиться при неосторожном использовании и ранить человека.

«Каменные доски тяжелы и не очень удобны в эксплуатации. Некоторые виды камня, такие как мрамор, также подвержены образованию микротрещин и царапин, в которых могут скапливаться бактерии, сальмонелла, листерия и стафилококки», — подвел итог специалист.

Ранее Панов предупреждал, что использование мочалок для тела может привести к нарушению защитного барьера кожи. Кроме того, оно может спровоцировать аллергию и другие проблемы со здоровьем.