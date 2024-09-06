Сбивший шесть дронов ВСУ российский боец раскрыл их особенности. На удар по ним есть лишь минуты

Участник СВО Деев заявил, что дроны ВСУ стали сбрасывать более мощные снаряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали скидывать с беспилотников снаряды мощнее, чем раньше, рассказал сбивший шесть дронов «Баба-яга» казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев. В беседе с «Лентой.ру» он также раскрыл особенности украинских БПЛА.

«Бабу-ягу» не сбить без прибора ночного видения

«"Баба-яга" — это мощный дрон. Он имеет шесть винтов, несет хорошие заряды, начиная от миномета, заканчивая противотанковыми минами. Сбивать их сложно», — поделился Деев.

Без прибора ночного видения ее («Бабу-ягу» — прим. «Ленты.ру») не увидеть и не сбить. Она летает только ночью Юрий Деев командир взвода

Командир взвода отметил, что ВСУ запускают дрон всегда в разное ночное время.

«Они могут вообще не полететь, могут с десяти вечера, с двенадцати, с двух, когда как. Но днем они не летают, только ночью», — добавил он.

«Бабе-яге» стреляют в аккумулятор

Также Деев рассказал, что для уничтожения «Бабы-яги» бойцы стреляют в аккумуляторы этих дронов.

«Мы попадали в аккумуляторы. А так сколько попадали, например, в винт, но у "Бабы-яги" их шесть, поэтому она все равно летит», — сообщил участник СВО.

Я не один в этом принимаю участие. Со мной мои ребята. Я командир взвода. Из этих шести я только четыре нашел, два я даже не искал Юрий Деев участник СВО

Участник СВО назвал время от обнаружения дрона до его сбития

Командир взвода отметил, что от обнаружения беспилотников ВСУ до момента их сбития проходят лишь минуты.

«Все это быстро. Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем. По рации объявляют: "Идет в том-том направлении". Если это у нас, то выходим, смотрим», — поделился Деев.

По словам участника СВО, ВСУ используют как украинские, так и западные беспилотники.

«На них же весь мир работает. Это мы работаем одни. Мне кажется, что в основном у них западные беспилотники. Не по-русски написано на них», — добавил он.

Мы боремся с ними. У нас есть антидроновые ружья. Все есть. Все, слава Богу, хорошо Юрий Деев участник СВО

Также боец рассказал, что попадал под атаку беспилотников ВСУ.

«Там доля секунды. Не успеваешь испугаться. Потом только все осознаешь, анализируешь, как могло произойти. Раньше они скидывали гранаты, а сейчас скидывают более мощные снаряды с большим поражением», — сообщил командир взвода.

Ранее стало известно, что житель Теткино Курской области Александр Игнатенко три раза подвергся атаке дрона ВСУ во время эвакуации. По его словам, это не останавливает его от новой поездки на опасную территорию. Как уточнил мужчина, с мая 2024 года в село начало залетать особенно много беспилотников. Тогда он принял решение о вывозе семьи в Курск. Мужчина часто приезжал в Теткино, чтобы забрать вещи, проведать соседей или помочь им с выездом.

По его словам, первый раз украинский дрон атаковал его машину, когда он был в своей квартире, но дрон промахнулся. Через некоторое время беспилотный летательный аппарат сбросил бомбу на местного жителя еще раз. Мужчина не пострадал. Когда он побежал к гаражу, где стояла машина, снова показался дрон, который атаковал автомобиль.