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04:22, 6 сентября 2024Мир

Путин заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Как на это отреагировали Трамп и Белый дом?

Трамп: не понимаю, как расценить слова Путина о поддержке Харрис
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что прежде фаворитом Москвы на американских выборах был Джо Байден, однако после его выбывания из гонки «поддержка» России перейдет к его преемнице, Камале Харрис.

При этом Путин отметил, что Москва не вправе определять фаворитов на пост главы США, а «в конечном итоге выбор за американским народом». Он подчеркнул, что Россия с уважением отнесется к волеизъявлению граждан США.

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Путин высказался о заразительном смехе Харрис и понадеялся на отказ от санкций

Путин напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп ввел против России огромное количество ограничений, так что Москва рассчитывает, что в случае победы Харрис Вашингтон откажется от подобной политики.

Также российский лидер сделал комплимент заразительному смеху Харрис. По его мнению, это указывает на то, что у кандидата в президенты США все хорошо, а потому есть надежда, что под ее руководством отношения между Вашингтоном и Москвой могут измениться.

Трамп же ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода

Владимир Путинпрезидент России

Позже о словах Путина про смех Харрис высказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, до слов главы российского государства все «ждали сигнала», чтобы выразить симпатии смеху кандидата в президенты США от Демократической партии.

Теперь уже каждый из нас должен влюбиться в ее смех

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля
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Трамп «не знает», как относиться к словам Путина о Харрис

Комментируя слова Путина о поддержке Харрис на выборах, Дональд Трамп заявил, что «не знает», как относиться к словам российского президента.

Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить, он поддержал Камалу и у меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу

Дональд Трампкандидат в президенты США

Белому дому заявление Путина не понравилось

Администрации США не понравились слова президента России Владимира Путина об американских выборах, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, - это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал в них вмешиваться

Джон Кирбикоординатор Белого дома по стратегическим коммуникациям

Ранее опрос YouGov показал, что отрыв Харрис от своего соперника Трампа за неделю сократился до 2 процентных пунктов. По данным издания, Харрис по-прежнему немного опережает Трампа, однако за неделю отрыв сократился на 1 процентный пункт и теперь составляет 2 процентных пункта.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Настало их время!
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      Марина Совина
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