ЦБ призвал российские банки ограничить один вид кредитования

ЦБ призвал банки сдерживать рост валютных кредитов и не вызывать дефицита юаней

Руководство Центробанка (ЦБ) рекомендовало российским банкам сдерживать рост выдач валютных кредитов с целью недопущения дефицита китайских юаней в стране. Об этом сообщается в докладе регулятора под названием «Обзор рисков финансовых рынков».

В ЦБ отметили, что российские финансовые организации путем наращивания валютного корпоративного кредитования способствуют сокращению объемов ликвидных активов в юанях. В результате на внутреннем рынке при таком раскладе растет потребность в краткосрочных юанях.

В регуляторе добавили, что активный рост кредитования в китайской валюте в России с конца 2023 года был частично обусловлен стремлением отечественных банков заместить выдачи займов в так называемых «токсичных» валютах (в расчетных единицах недружественных стран, включая доллары и евро). Однако значительную часть прироста (41 процент) обеспечили новые валютные кредиты. Подобную практику необходимо охладить, резюмировали в ЦБ.

В ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) в среду, 4 августа, курс китайской валюты резко укрепился к российской и в моменте достиг уровня в 12,9 рубля за юань. Столь высоких показателей не фиксировалось на российской площадке с 22 апреля 2024 года. Аналитики связали подобную динамику с завершением налогового периода у отечественных экспортеров, в результате чего продажи юаней с их стороны начали заметно падать. Дополнительным фактором выступило сокращение в 36 раз ежедневных продаж китайской валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ — с 7,3 миллиардов рублей до 200 миллионов.

Кроме того, свое влияние на курс российской валюты оказывает и резкое снижение мировых цен на нефть. В настоящее время китайская валюта торгуется на Мосбирже на отметке примерно в 12,5 рубля, незначительно отыграв укрепление в последние несколько дней.