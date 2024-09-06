Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 6 сентября 2024Экономика

ЦБ призвал российские банки ограничить один вид кредитования

ЦБ призвал банки сдерживать рост валютных кредитов и не вызывать дефицита юаней

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) рекомендовало российским банкам сдерживать рост выдач валютных кредитов с целью недопущения дефицита китайских юаней в стране. Об этом сообщается в докладе регулятора под названием «Обзор рисков финансовых рынков».

В ЦБ отметили, что российские финансовые организации путем наращивания валютного корпоративного кредитования способствуют сокращению объемов ликвидных активов в юанях. В результате на внутреннем рынке при таком раскладе растет потребность в краткосрочных юанях.

В регуляторе добавили, что активный рост кредитования в китайской валюте в России с конца 2023 года был частично обусловлен стремлением отечественных банков заместить выдачи займов в так называемых «токсичных» валютах (в расчетных единицах недружественных стран, включая доллары и евро). Однако значительную часть прироста (41 процент) обеспечили новые валютные кредиты. Подобную практику необходимо охладить, резюмировали в ЦБ.

Материалы по теме:
Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?
Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?
23 апреля 2024
Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?
Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?
8 мая 2024

В ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) в среду, 4 августа, курс китайской валюты резко укрепился к российской и в моменте достиг уровня в 12,9 рубля за юань. Столь высоких показателей не фиксировалось на российской площадке с 22 апреля 2024 года. Аналитики связали подобную динамику с завершением налогового периода у отечественных экспортеров, в результате чего продажи юаней с их стороны начали заметно падать. Дополнительным фактором выступило сокращение в 36 раз ежедневных продаж китайской валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ — с 7,3 миллиардов рублей до 200 миллионов.

Кроме того, свое влияние на курс российской валюты оказывает и резкое снижение мировых цен на нефть. В настоящее время китайская валюта торгуется на Мосбирже на отметке примерно в 12,5 рубля, незначительно отыграв укрепление в последние несколько дней.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил передачу Дуровым Франции ключей шифрования Telegram

      Глава МИД Польши начал общение с новым украинским коллегой с исторических споров

      ЕС выделил Украине новую помощь

      В России заявили о реальном просчете ВСУ

      В МВД рассказали подробности стрельбы возле школы в Красноярске

      В СПЧ призвали ужесточить правила пребывания мигрантов в России

      Раскрыта причина стрельбы около школы в Красноярске

      В Курске для голосующих предусмотрели варианты для эвакуации

      Кредитование россиян замедлилось

      Россиянам раскрыли неожиданную пользу пирожков с картошкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше