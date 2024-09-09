Первая ракетка мира после победы на US Open высказался о проваленных допинг-тестах

Итальянец Синнер заявил, что ему было трудно получать удовольствие на US Open

Итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу на Открытом чемпионате США (US Open). Его слова приводит Sky Sports.

Синнер рассказал, что счастлив завоевать трофей, но в некоторые моменты ему было трудно получать удовольствие из-за истории с допингом. «На этом турнире я постепенно снова начал чувствовать себя тем, кем являюсь. Было нелегко, безусловно, однако, с другой стороны, я старался сохранять сосредоточенность», — заявил он.

Ранее Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

23-летний Синнер второй раз в карьере победил на турнире Большого шлема. Ранее в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии.