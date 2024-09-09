Польские десантники высадились в селе вместо пустыни. Один боец упал на крышу, другой — повис на проводах

RMF: польские десантники повисли на проводах, высадившись в селе вместо пустыни

Польские десантники повисли на проводах вместо высадки в пустыне из-за погодных условий. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Солдаты 2-го разведывательного полка должны были отработать высадку в Блендовской пустыне в южной части страны. Однако из-за сильного ветра группу из 12 парашютистов отнесло на несколько сотен метров на северо-запад.

Десантники вместо пустыни приземлились в населенном пункте Хехло и повисли на линиях электропередачи. Один из военнослужащих повредил крышу дома.

Офицер объяснил инцидент особенностями парашюта

Один из офицеров пояснил журналистам, что инцидент произошел из-за особенностей парашюта.

Возможности управления этим типом парашюта ограничены — он открывается автоматически после выхода из самолета польский офицер

Командующий десантом подготовил фотодокументацию и написал записку владельцу здания, на которое рухнул десантник.

Парашютистам помогли местные жители

Местные жители помогли попавшим в неловкую ситуацию польским военнослужащим. Десантники не получили серьезных ранений, одного из них с травмой колена доставили в больницу.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий рассмотрит этот инцидент. Кроме того, разбирательство проведут внутренние военные службы.

До этого польские военные десять дней искали якобы залетевший на территорию республики российский беспилотник. Сообщения о нарушении воздушного пространства появились 26 августа, а 5 сентября оперативный командующий родов Вооруженных сил Польши Мачей Клиш заявил, что армия более недели пыталась найти дрон, который не залетал в Польшу.

В мае польский истребитель потерял топливный бак в ходе выполнения тренировочного задания. Цистерна была пуста, она упала в нескольких сотнях метров от зданий, заявило генеральное командование Вооруженных сил страны.

В марте сообщалось, что в Польше вышел из строя американский беспилотник Reaper, запущенный в рамках плановых учений. В результате он совершил аварийную посадку.