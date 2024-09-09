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18:38, 9 сентября 2024Экономика

Российский брокер после месячной паузы вернет возможность ввода и вывода юаней

«БКС Мир Инвестиций» с 13 сентября вернет возможность ввода и вывода юаней

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Брокер «БКС Мир Инвестиций» с 13 сентября вернет возможность ввода и вывода юаней на счетах клиентов, установив при этом комиссию в размере четырех процентов от суммы вывода на любой банковский счет. Об этом сообщает российская компания.

С 13 августа БКС приостановил ввод и вывод средств в китайской валюте. Биржевую торговлю с ее использованием на паузу тогда не ставили.

Несколькими днями ранее, также в августе, «Райффайзен Инвестиции» прекратили принимать поручения от розничных инвесторов на заключение сделок в юанях, а также запретили их продажу и покупку с расчетами в этой валюте.

Проблемы с выводом юаней начали возникать вскоре после введения санкций США против Мосбиржи. Вниманием контрагентов из Китая к ним же объясняли эксперты отказы российских брокеров от операций с юанями.

После введения ограничений спред между биржевыми и внебиржевыми курсами китайской валюты, который в мае составлял около 7 копеек, в августе достиг 33 копеек. На фоне этого зампреду Банка России даже пришлось пообещать принять к октябрьскому заседанию совета директоров решение о том, на какой из курсов юаня ориентироваться при составлении макроэкономического прогноза.

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      Дмитрий Воронин
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