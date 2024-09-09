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20:23, 9 сентября 2024Моя страна

В российском селе мужчина последовал за убегающим от него медвежонком

В башкирском селе Мраково россиянин последовал за убегающим от него медвежонком

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В российском селе мужчина последовал за медвежонком, который от него убегал. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Mash Batash.

На размещенных кадрах видно, как косолапый стремительно убегает вдоль башкирского села Мраково от автомобиля, который едет за ним. При этом животное, испугавшись, скрылось за многочисленными транспортными средствами около домов.

Ранее в сентябре зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео. Крупный бурый медведь встал возле дерева на задние лапы и начал тереться спиной о ствол. Свои почесывания он сопровождал активными движениями, похожими на танец. Как объяснили в заповеднике, таким образом косолапый сообщал жителям леса о том, что был здесь и, что он «самый красивый, сильный, умный».

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      Екатерина Ештокина
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