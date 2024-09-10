«Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что разочаровался в командире спецназа «Ахмат» генерал-майоре Апти Алаудинове после его рассказа о драке с участием чеченцев в Анапе.

Военкор рассказал, что в командире «Ахмата» увидел возможность через личностные качества и авторитет «завершить цикл примирения русских и чеченцев», а также «изменить путь обособления Чечни».

Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой «Рафик неуновен то есть абсолютно» Дмитрий Стешин военкор «Комсомольской правды»

По мнению Стешина, Алаудинов своими словами снова провел водораздел между народами.

Военкор привел в пример Сталина

Как отметил Стешин, Иосиф Сталин понял, что для того, чтобы его, как правителя, помнили, нужно «сменить региональную самоидентификацию, обрусеть, принять образ и целеполагание большинства», а также доказать намерения делом. Военкор также напомнил, что Сталин заплатил за «смену национальной самоидентификации» высокую цену, когда во время Великой Отечественной войны сказал, что солдат на генералов не меняет, оставив тем самым своего сына в немецком плену.

Возвращаясь к Алаудинову, военкор заметил, что не осуждает его, поскольку «своя рубашка всегда ближе к телу».

Алаудинов назвал участников драки с чеченцами чмошниками

Генерал оскорбил двух мужчин, противостоявших чеченцам, назвав их чмошниками. Тем же словом он назвал освещавших ситуацию блогеров. Кроме того, командир «Ахмата» подчеркнул, что участвовавшие в драке чеченцы «пальцем не трогали» женщин.

Когда 3 сентября в соцсетях распространилось видео драки с участием нескольких мужчин в Анапе, сообщалось, что кавказцы устроили конфликт после отказа девушек познакомиться. Алаудинов встал на защиту чеченцев и обвинил в провоцировании самих девушек. По его словам, одна из них начала оскорблять весь народ Чечни и действующие подразделения Вооруженных сил России. Кроме того, Алаудинов заявил, что участвовавших в драке чеченцев хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху».

Очевидец драки назвал ее причиной упоминание СВО

Как рассказал очевидец, драка в одном из кафе Анапы была спровоцирована упоминанием специальной военной операции. Он отметил, что девушки грубили. Когда одна из них отказала в знакомстве уроженцу Чечни, ее подруга усомнилась в мужестве сражающихся в зоне СВО чеченцев.

В свою очередь, военкор Юрий Котенок усомнился в факте оскорбления чеченцев по национальному признаку. Он также выразил убежденность в том, что участники драки должны понести ответственность, предусмотренную законом.