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21:07, 10 сентября 2024Из жизни

Объявлена крупная награда за информацию о виновнике смерти кита-шпиона Хвалдимира

В Норвегии объявили награду за информацию о причинах смерти кита Хвалдимира

Фото: @onewhaleorg

Зоозащитные организации OneWhale и NOAH пообещали заплатить пять тысяч долларов (около 460 тысяч рублей) за информацию, которая поможет найти виновника смерти кита-белухи Хвалдимира. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Зоозащитные организации OneWhale и NOAH не согласились с выводами норвежской полиции, которая сочла, что знаменитого кита-шпиона погубила застрявшая во рту палка. Представители NOAH указали, что заявление полиции не объясняет отметины на теле кита, которые напоминают пулевые отверстия. Представители OneWhale также считают, что преступление по-прежнему не раскрыто.

Фото: @onewhaleorg

Организации объявили о крупной награде за информацию, которая поможет разобраться в причинах произошедшего с китом. Деньги на нее пожертвовал анонимный благотворитель.

Посты, утверждающие, что тайна гибели Хвалдимира «разгадана», к сожалению, не соответствуют действительности. Предварительное вскрытие НЕ «подтвердило», что Хвалдимир умер от голода с палкой во рту и пустым желудком. Состояние его тела противоречит теории о смерти от голода. Кроме того, палка, найденная у него во рту, — сама по себе повод для вопросов

из заявления организации OneWhale
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Тело Хвалдимира нашли у берегов Норвегии 31 августа. Зоозащитные организации OneWhale и NOAH утверждали, что на его теле были видны пулевые отверстия. Несмотря на это, норвежская полиция пришла к выводу, что люди не причастны к произошедшему с китом, и прекратила расследование.

Кита заподозрили в связях с российскими спецслужбами или военными в 2019 году, когда он приплыл в Норвегию в туго затянутом обвесе для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Позднее его окрестили Хвалдимиром: кличка составлена из имени президента России Владимира Путина и норвежского слова hval, которое переводится как «кит».

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      Олег Парамонов
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