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13:39, 10 сентября 2024Бывший СССР

Полковник высказался о запасах беспилотников у ВСУ

Полковник Матвийчук назвал беспилотники расходным материалом для ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно ресурсов для новых атак беспилотниками по российской территории, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о запасах дронов у Киева.

«ВСУ развернули массовое производство беспилотников. Там и китайские запчасти, и европейские, и турецкие, то есть они недостатка в них не испытывают, для них это расходный материал», — объяснил он.

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По словам специалиста, участившиеся атаки беспилотниками связаны с тем, что Украине не хватает других вооружений.

«То, что они предприняли такую массовую атаку — это изменение взгляда на ведение боевых действий. Они таким образом компенсируют недостаток современной техники и вооружений, особенно в ракетном вооружении. Они могут массовостью применения таких беспилотников компенсировать снаряды, ракеты, которых у них не хватает», — заключил военный эксперт.

В ночь на 10 сентября российские регионы подверглись массовой атаке украинских дронов. Российские силы отчитались о перехвате 144 беспилотников над девятью регионами, больше всего было запущено по Брянской области — 72.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки по регионам Центрального федерального округа. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства случившегося.

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