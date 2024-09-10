Воробьев пообещал жительнице поврежденной БПЛА многоэтажки в Подмосковье спасти котов

Воробьев пообещал спасти котов жительницы поврежденного БПЛА дома в Раменском

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жительнице атакованной беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) многоэтажки в Раменском спасти ее котов. Об этом глава региона заявил на встрече с жильцами поврежденных домов в пункте временного размещения, видео с которой опубликовано в его Telegram-канале.

Во время общения с россиянами к Воробьеву обратилась женщина, которая рассказала, что в ее квартире на 10-м этаже остались коты. «Главное, что люди здесь, — подчеркнул в ответ губернатор. Однако он заверил, что, когда станет безопасно, животных заберут.

На встрече с жителями Воробьев также рассказал, что двое пострадавших при атаке беспилотников в Раменском находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, он пообещал, что власти Московской области возьмут на себя расходы по восстановлению поврежденного жилья.

Ранее появились неподтвержденные данные, что после атак беспилотников в Раменском городском округе в больницы доставили девять человек. Помимо этого, сообщалось, что всего в Подмосковье пострадали 13 мирных жителей. Власти эту информацию не подтверждали.

До этого в Минобороны России заявили, что всего в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 144 беспилотника Вооруженных сил Украины. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные поразили в Брянской области.