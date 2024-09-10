Жительница Подмосковья описала первые минуты после попадания дрона ВСУ в многоэтажку

Жительница Раменского Наталья: успела уйти с балкона до попадания БПЛА в дом

Жительница подмосковного Раменского Наталья описала первые минуты после попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой дом. Ее слова приводит «Радиоточка НСН».

«Мы насчитали штук 14 хлопков. Началось все в половине третьего ночи. Я сначала подумала, что это гром гремит, и решила закрыть лоджию. Но потом поняла, что это бахает, а не гром гремит. Мы с мужем вышли на лоджию, посмотрели, но пошли дальше полежать», — вспоминает Наталья.

По ее словам, они услышали новый грохот. Когда они вышли на лоджию, то увидели летящий беспилотник, который издавал характерный жужжащий звук. Наталья вместе с мужем и собакой успела забежать в коридор. Затем беспилотник врезался в ее дом. Момент попадания женщина описала словами «мне показалось, что дом сейчас сложится». В доме взрывной волной выбило все стекла с первого по 16-й этаж, рассказала она.

В Раменском беспилотники ВСУ врезались в два многоэтажных дома — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. В первом из них оказались повреждены 54 квартиры. Во втором доме загорелись пять балконов, однако в сами квартиры огонь не перешел. По официальным данным, пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек — женщина 1978 года рождения — получила несовместимые с жизнью травмы. Согласно неофициальной информации, в больницах находятся девять человек.

Всего в ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. В Подмосковье беспилотники сбили в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах. Больше всего дронов — 72 — перехватили над Брянской областью.