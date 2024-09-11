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10:16, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

В прокуратуре Парижа назвали показательным дело в отношении Дурова

RTL: Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы

Фото: Albert Gea / Reuters

В прокуратуре Парижа рассказали о причине, по которой Telegram привлек внимание французских следователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.

По словам прокурора Парижа Лор Бекко, следователи обратили внимание на Telegram из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников. «Отдел по борьбе с киберпреступлениями несколько раз получал уведомления и несколько раз обращался к платформе Telegram с просьбой идентифицировать киберпреступников, в особенности в вопросе детской порнографии. Но платформа не ответила на эти запросы, она не реагировала», — сказала прокурор.

Бекко также назвала дело в отношении Дурова показательным в плане борьбы с киберпреступностью. Кроме того, она отметила, что предприниматель полностью следует условиям судебного надзора.

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Ранее французская радиостанция France Info сообщила новые детали о допросе Дурова. По ее данным, основатель Telegram отвечал на вопросы следователей на русском и английском языках.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, которые совершались через Telegram. 28 августа его взяли под судебный надзор и обязали внести залог в пять миллионов евро.

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      Маргарита Щигарева
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