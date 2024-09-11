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15:43, 11 сентября 2024Экономика

Риски дальнейшего обвала мировых цен на нефть оценили

Аналитик Танурков: восстановление цен на Brent произойдет в ближайшие месяцы

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Глава группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков ожидает постепенного восстановления мировых цен на эталонную североморскую марку нефти Brent после обвала котировок, зафиксированного в первой половине сентября. Его прогноз приводит ТАСС.

Аналитик заявил, что обвал сырьевых котировок был продиктован несколькими факторами. К числу ключевых причин подобной динамике он отнес опасения участников глобального энергорынка по поводу замедления спроса в Китае и снижения интереса к сырью в Европе. Кроме того, на динамику, по его мнению, оказывает влияние увеличение объемов добычи сланцевой нефти в США.

На этом фоне, добавил он, сырьевые котировки пробили несколько ценовых минимумов. Однако ожидать сохранения подобной тенденции в долгосрочной перспективе не следует. При слишком низкой стоимости сырья рентабельность нефтедобычи неизбежно упадет. Как следствие, мировые объемы производства сырья начнут падать. «Таким образом, в отсутствие новых макроэкономических и финансовых шоков можно ожидать восстановления цен в ближайшие месяцы», — резюмировал Танурков.

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Снижение мировых цен на нефть фиксируется с начала июля. В первой половине сентября темпы падения ускорились. В ходе торгов во вторник, 10 сентября, котировки Brent сналача опустились ниже 70 долларов за баррель, а ближе к вечеру — ниже 69 долларов. Столь низких цен на эту марку сырья не фиксировалось на лондонской бирже ICE со 2 декабря 2021 года.

В ходе торгов 11 сентября сырьевые котировки незначительно отыграли вчерашнее падение. В настоящее время баррель нефти Brent торгуется на бирже примерно по 70,6 доллара. Впрочем, эксперты из нефтетрейдерских компаний Gunvor и Trafigura все равно скептически настроены по поводу дальнейшего восстановления биржевой стоимости сырья. Согласно их ожиданиям, в обозримой перспективе стоимость Brent может пробить очередной минимум и опуститься до отметки в 60 долларов за баррель.

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