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08:51, 12 сентября 2024Мир

Премьер Британии обсудит с Байденом разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России

Стармер обсудит с Байденом разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории РФ

Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 13 сентября, обсудит с президентом США Джо Байденом возможность разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью переданных Киеву дальнобойных ракет. Об этом на совместной пресс-конференции в ходе визита на Украину сообщили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми, передает Japan Times.

11 сентября Блинкен и Лэмми прибыли в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Госсекретарь Соединенных Штатов объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 700 миллионов долларов. Его британский коллега также заявил, что Лондон предоставит Киеву новый пакет помощи стоимостью более 600 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллиона долларов).

Блинкен заявил, что провел переговоры с украинской стороной о разрешении ВСУ применять дальнобойные ракеты, однако решения, по его словам, еще не принято. Госсекретарь США пообещал передать итоги переговоров американскому президенту Джо Байдену. При этом The Guardian со ссылкой на источники пишет, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

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      Лина Пивоварова
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