Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 12 сентября 2024Мир

Захарова высказалась о критике Зеленского мирных планов Китая и Бразилии

Захарова: Зеленский не может критиковать мирные планы Китая и Бразилии

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент Владимир Зеленский не может критиковать мирные планы Китая и Бразилии по урегулированию ситуации на Украине. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, как украинский лидер назвал китайско-бразильское мирное предложение деструктивным политическим заявлением, поскольку оно продвигается в виде инициативы без учета интересов Киева.

«Вспомнила бабка как девкой была. "Вас"? Кого "вас"? [Бывший заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд только что в очередной раз рассказала, что "вас" нет, а есть США и Британия, которые лучше "вас" знают, что "вам" хорошо, что плохо», — написала Захарова.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что если Зеленский «продался» один раз, то заявлять о собственной субъектности нельзя.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Нуланд о срыве мирного соглашения России и Украины. По ее мнению, слова экс-зама госсека США об оказанном Вашингтоном влиянии на Киев доказывают вину американской администрации в срыве мирной инициативы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

      В Москву вернулся «Пердеж»

      Конкурент компании Маска подорожал в 14 раз

      Илон Маск оценил планы США разрешить Украине бить вглубь России

      В Европе подсчитали расходы на закупки ископаемого топлива из России

      В Эстонии допустили закупку боеприпасов у Украины

      Российские корабли отработали удар «Калибрами»

      Назван регион России с самым просторным жильем

      В Киеве задержали поджигателей автомобилей ВСУ

      В украинском городе осквернили памятник бойцам ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше