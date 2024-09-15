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08:39, 15 сентября 2024Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Шапша: ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На месте работают оперативные группы. По предварительным данным пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал губернатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 сентября было сбито 29 беспилотников. Большую часть из них, а именно 15, поразили в небе над Брянской областью. Также дроны уничтожили в Курской, Смоленской, Орловской Белгородской, Калужской, и Ростовской областях. 

Кроме того, силы ПВО за сутки поразили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer, а также 53 беспилотных летательных аппарата.

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      Евгений Силаев
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