В Турции оценили предупреждение Путина об участии НАТО в конфликте на Украине

Пользователи турецкого портала Haber7 поддержали слова Путина о НАТО

В Турции поддержали слова Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал разрешение Киеву бить вглубь России оправданным с военной точки зрения. В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что этот шаг поменяет «всю природу конфликта» и будет означать прямое участие НАТО в противостоянии.

Ряд пользователей турецкого портала Haber7 оценили предупреждение российского президента и, несмотря на то, что страна является членом НАТО, заняли его сторону. По мнению некоторых читателей, победа кандидата от демократов Камалы Харрис на грядущих президентских выборах погрузит мир в хаос.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Речь идет о том, чтобы разрешить Киеву наносить удары по территории России британским оружием даже без одобрения США.

Как сообщила The Sunday Times, Украина не получит от США разрешения наносить удары по территории России дальнобойными западными ракетами, пока президент республики Владимир Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях. Именно условие является одним из главных для начала ракетных ударов по «старым» российским регионам.