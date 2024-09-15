Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 15 сентября 2024Мир

В Турции оценили предупреждение Путина об участии НАТО в конфликте на Украине

Пользователи турецкого портала Haber7 поддержали слова Путина о НАТО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В Турции поддержали слова Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал разрешение Киеву бить вглубь России оправданным с военной точки зрения. В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что этот шаг поменяет «всю природу конфликта» и будет означать прямое участие НАТО в противостоянии.

Ряд пользователей турецкого портала Haber7 оценили предупреждение российского президента и, несмотря на то, что страна является членом НАТО, заняли его сторону. По мнению некоторых читателей, победа кандидата от демократов Камалы Харрис на грядущих президентских выборах погрузит мир в хаос.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Речь идет о том, чтобы разрешить Киеву наносить удары по территории России британским оружием даже без одобрения США.

Как сообщила The Sunday Times, Украина не получит от США разрешения наносить удары по территории России дальнобойными западными ракетами, пока президент республики Владимир Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях. Именно условие является одним из главных для начала ракетных ударов по «старым» российским регионам.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Такие случаи бывают». В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать бойцам, сдавшимся в плен ВСУ

      В Турции оценили предупреждение Путина об участии НАТО в конфликте на Украине

      В российском регионе третий раз за день объявили ракетную опасность

      В США заявили о фактическом проигрыше Украины

      Украина опровергла наличие плана по заморозке боевых действий

      Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве артиллерийских установок

      В Великобритании показали карту аэродромов России в зоне досягаемости ракет Storm Shadow

      Мощный пожар на складе перекинулся на частные дома в Ростовской области

      Появились новые кадры столкновения двух теплоходов в Санкт-Петербурге

      В Москве рассказали о ситуации с отравлением десятков ветеранов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше