Экс-премьер Италии назвал лицемерной позицию властей по Украине

Экс-премьер Конте назвал лицемерной позицию правительства Италии по помощи Киеву

Экс-премьер Италии Джузеппе Конте, выступающий против новых поставок оружия Украине, назвал лицемерной позицию итальянского правительства по военной помощи Киеву. Интервью с ним публикует газета La Stampa.

«Я считаю позицию правительства лицемерной. Она не может отправлять оружие, вводя ограничения на его использование», — заявил он, говоря о позиции действующего премьера Италии Джорджи Мелони по поставкам оружия Украине.

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни ранее выступил против разрешения Украине наносить удары по российской территории с помощью оружия, поставляемого западными странами. Кроме того, он пообещал, что Италия не пошлет ни одного солдата на территорию Украины.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что удары вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта».