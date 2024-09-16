На звезду сериала «Король и Шут» завели два уголовных дела. Он попался в аэропорту с наркотиками

На российского актера Ткачука возбудили два уголовных дела о наркотиках

В отношении звезды сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука возбудили два уголовных дела — по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и 228 («Незаконное хранение наркотических средств») УК РФ.

В обоих случаях ему вменяется значительный размер запрещенных веществ. Сообщается, что дела находятся в производстве Управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу. Там заявили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» факт возбуждения дел.

Мать попавшегося с наркотиками актера сообщила, что он находится дома, его отпустили под обязательство о явке.

Звезду сериала «Король и Шут» задержали в петербургском аэропорту при вылете в Тбилиси

15 сентября стало известно, что Евгения Ткачука задержали ночью в аэропорту Пулково. Его остановили во время предполетного досмотра — сотрудники аэропорта нашли у него курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Сверток лежал на дне сумки артиста. Объяснить его содержимое актер не смог, поэтому его задержали, а сверток передали на экспертизу.

Евгений Ткачук Кадр: телесериал «Король и Шут»

Экспертиза показала, что вещество — гашиш весом четыре грамма. Изначально в отношении артиста составили административный протокол, после чего отпустили. Также утверждается, что с него взяли подписку о невыезде.

Появились и кадры задержания Ткачука. На размещенном видео был запечатлен 40-летний артист в сопровождении полицейских.

Ткачук сыграл в десятках фильмов и создал театр с конями

Евгений Ткачук — выпускник ГИТИСа, работал в Московском театре юного зрителя и Государственном театре наций. На его счету десятки ролей в театре и кино. Первая — в 2004 году в сериале «Московская сага», там Ткачук сыграл члена гитлерюгенда. Наибольшую известность актер получил благодаря ролям в фильмах «Чужая», «Тихий Дон» (2015), «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

Также Ткачук исполнил роль Шута в недавнем сериале «Король и Шут». Кроме того, он является учредителем частного конно-драматического театра «Велесо» в Ленинградской области, в спектаклях которого вместе с профессиональными артистами играют кони. Сообщается, что днем перед попыткой вылета и задержанием он как раз был на мероприятии под названием «Природник», которое организовал театр. Там заявили, что ничего не знают о ситуации с актером.