Шансы Трампа на победу выросли после предполагаемого покушения

На Polymarket выросли шансы Трампа на победу в выборах президента после стрельбы

Американские букмекеры повысили шансы бывшего президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу в предстоящих выборах лидера страны после предполагаемого покушения на него, следует из данных платформы Polymarket.

По данным платформы, сейчас в вероятность победы Трампа верят 49 процентов. При этом шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 50 процентов. Сумма ставок на исход президентских выборов уже превысила 900 миллионов долларов.

Стрельба произошла у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.