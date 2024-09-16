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04:09, 16 сентября 2024Мир

Шансы Трампа на победу выросли после предполагаемого покушения

На Polymarket выросли шансы Трампа на победу в выборах президента после стрельбы

Фото: Global Look Press

Американские букмекеры повысили шансы бывшего президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу в предстоящих выборах лидера страны после предполагаемого покушения на него, следует из данных платформы Polymarket.

По данным платформы, сейчас в вероятность победы Трампа верят 49 процентов. При этом шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 50 процентов. Сумма ставок на исход президентских выборов уже превысила 900 миллионов долларов.

Стрельба произошла у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

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      Марина Совина
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