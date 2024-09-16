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12:07, 16 сентября 2024Россия

Стало известно о выключенном металлодетекторе в подвергшейся нападению школе в Челябинске

Shot: рамки металлодетектора в челябинской школе были выключены

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рамки металлодетектора в подвергшейся нападению подростка челябинской школе были выключены. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, именно из-за выключенных рамок ученику удалось пронести внутрь школы молоток. Shot уточняет, что детектор был выключен еще за несколько дней до трагедии.

Утром 16 сентября на учеников и педагогов школы №68 в Челябинске напал подросток, вооруженный молотком. Сообщалось, что подросток мог подвергаться травле со стороны одноклассников.

В школах Челябинска после ЧП усилили меры безопасности.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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