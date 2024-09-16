Тренер «Зенита» оценил информацию о нежелании россиян сидеть рядом с Соболевым

В «Зените» назвали слухи о нежелании россиян сидеть рядом с Соболевым смешными

Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра оценил информацию о нежелании россиян сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист назвал слухи смешными. «Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми», — заявил он. Де Оливейра добавил, что одноклубники стараются поддержать новичка.

30 августа Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит». Он выступал за московский клуб с 2020 года. Сумма трансфера форварда оценивается в 10 миллионов евро.

После этого объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» критически отреагировало на переход нападающего. Они назвали трансфер темным временем подлости, которое должно уйти.