В «Ахмате» заявили о бегстве иностранных наемников из Курской области

Боец «Ахмата» Аид: участники ЧВК США и Британии сбежали из Курской области

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что участники частных военных компаний (ЧВК) из США и Великобритании, участвовавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке на Курскую область, сбежали через неделю боевых действий. Его слова приводят «Известия».

По словам бойца, в Курской области на стороне ВСУ служили «серьезные ЧВК». Например, FOG (американская ЧВК Forward Observation Group), а также аналогичные компании из Британии. «Но они отсюда дружно свалили», — отметил Аид.

На этом направлении иностранные военные провели только неделю. По словам Аида, им «обещали одно, а получилось другое».

В том же интервью военный рассказал, что во время нападения на Курскую область ВСУ использовали западную военную технику. По его словам, ВСУ также применяли советские вооружения.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.