В Кремле прокомментировали нападение в челябинской школе

Песков заявил, что в Кремле не располагают деталями нападения в школе Челябинска

В Кремле не располагают деталями нападения в школе №68 в Челябинске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», — сказал представитель Кремля.

Утром 16 сентября на учеников и педагогов школы №68 в Челябинске напал подросток, вооруженный молотком. Сообщалось, что подросток мог подвергаться травле со стороны одноклассников.

По последним данным, от действий школьника пострадали пять человек. Среди них — учительница биологии, которая вырвала молоток из рук подростка.