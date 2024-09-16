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12:35, 16 сентября 2024Россия

В Кремле прокомментировали нападение в челябинской школе

Песков заявил, что в Кремле не располагают деталями нападения в школе Челябинска

Фото: Андрей Попов / ТАСС

В Кремле не располагают деталями нападения в школе №68 в Челябинске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», — сказал представитель Кремля.

Утром 16 сентября на учеников и педагогов школы №68 в Челябинске напал подросток, вооруженный молотком. Сообщалось, что подросток мог подвергаться травле со стороны одноклассников.

По последним данным, от действий школьника пострадали пять человек. Среди них — учительница биологии, которая вырвала молоток из рук подростка.

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      Никита Абрамов
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