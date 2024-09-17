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18:39, 17 сентября 2024Бывший СССР

«Атмосфера была крайне напряженной». Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши. В чем он обвинил дипломата?

Onet: Зеленский поругался с главой польского МИД Сикорским в Киеве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky / AP

В минувшую пятницу, 13 сентября, в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и главы МИД Польши Радислава Сикорского. По словам участников мероприятия, в этот день украинский лидер разговаривал с польским дипломатом на повышенных тонах.

«Атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», — описали происходящее очевидцы. Уточняется, что поляки были как минимум удивлены стилем общения лидера Украины.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В чем Зеленский обвинил Варшаву?

В начале переговоров Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу вступления в Европейский союз. На это дипломат заметил, что самой Варшаве потребовалось десять лет для присоединения к объединению. Предложенный же Киевом срок он назвала нереалистичным.

Затем также Зеленский раскритиковал объем оказываемой Варшавой военной помощи. Он призвал польские власти передать больше техники, а также начать сбивать ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Украиной. В ответ Сикорский напомнил, что Варшава не может пойти на это без решения НАТО.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кроме того, политики поругались из-за позиции сторон по увековечиванию памяти жертв Волынской резни. Зеленский заявил, что Польша раздувает эту тему исключительно из внутриполитических соображений. Сикорский же призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения.

За неделю до переговоров с Зеленским Сикорский обсудил исторические споры с новым главой МИД Украины

6 сентября МИД Польши сообщило о переговорах между Сикорским и новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По информации внешнеполитического ведомства, дипломаты начали общение с исторических споров. При этом разговор велся на польском языке.

Кроме того, они обсудили ситуацию на фронте и перспективы двусторонних отношений.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду, что новый глава МИД Украины откажется повторять риторику экс-министра Дмитрия Кулебы. «Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться. Польша была первой, поставила Украине столько помощи, сколько могла», — сказал политик, напомнив о словах Кулебы о Волынской резне.

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Одним из самых сложных вопросом в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни — происходившей в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) уничтожались этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

В Польше призывали Зеленского извиниться перед польским народом за Волынскую резню, однако тот отказался.

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      Варвара Кошечкина
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