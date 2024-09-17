Инженер затонувшего батискафа Titan сознался, что знал о его проблемах. Какие еще неожиданные факты стали известны?

Пассажиры батискафа Titan еще до крушения знали, что погибнут

16 сентября в США начались слушания по поводу крушения батискафа Titan летом 2023 года. Экспериментальный аппарат компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время погружения к обломкам «Титаника». 22 июня на глубине 3600 метров подводный беспилотник береговой охраны обнаружил обломки самого батискафа. «Лента.ру» рассказывает, какую новую информацию о катастрофе обнародовали во время слушаний.

Появились первые фотографии обломков батискафа

Одним из главных событий слушаний Совета по расследованиям Береговой охраны США 16 сентября стало обнародование первых снимков, на которых запечатлены обломки подводного аппарата.

Фото кормовой части батискафа Titan, покоящейся на глубине 3,6 километра, были сделаны 22 июня 2023 года, на четвертый день после крушения, при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА).

Кроме того, в ходе слушаний показали анимационный ролик, в котором продемонстрировали путь батискафа с момента погружения в 9:17 утра 18 июня до момента потери с ним связи в 10:47. В комментариях к материалам сказано, что они являются «убедительным доказательством катастрофической утраты».

Обломки батискафа Titan Кадр: Pelagic Research Services

Участникам слушаний представили последние сообщения экипажа Titan

Батискаф начал погружение в 9:17 18 июня 2023 года с борта судна Polar Prince. Сотрудники, оставшиеся на поверхности, время от времени обменивались текстовыми сообщениями с командой Titan. Они спрашивали, на какой глубине находится батискаф и можно ли различить Polar Prince на дисплее. Связь иногда прерывалась.

Через 40 минут после начала погружения с Polar Prince отправили сообщение: «Мне нужна более надежная связь с вами». С аппарата ответили, что «временно потеряли настройки системы и чата»

Примерно через час после начала погружения с батискафа написали: «Здесь все в порядке». В 10:47 с Titan сообщили, что сбросили два груза, используемых в качестве балласта. После этого послания связь с батискафом окончательно прервалась. К тому времени он успел достичь глубины 3346 метров.

Ведущий инженер батискафа Titan заявил, что отказывался погружаться в нем

В ходе слушаний в качестве свидетеля был опрошен ведущий инженер разработки батискафа Titan Тони Ниссен, который работал в OceanGate Expeditions вплоть до 2019 года. Он рассказал, что работать над проектом приходилось под постоянным давлением руководителя компании Стоктона Раша. Тот постоянно нервничал из-за расходов и сроков выполнения работ, что создавало напряженную атмосферу между ними.

Кроме того, по словам Ниссена, Раш постоянно «боролся за то, чего хотел», а желания эти могли меняться каждый день. Инженер сказал, что старался держать эти стычки за закрытыми дверями, чтобы не нервировать коллектив. Ниссен добавил, что отказался лично управлять аппаратом и погружаться в нем, так как не доверял обслуживавшему его персоналу, нанятому OceanGate. В 2019 году он остановил погружение к «Титанику» и заявил Рашу, что Titan «работает не так, как нужно».

Я в него не полезу Тони Ниссен ведущий инженер батискафа Titan

При этом инженер отметил, что не уверен, повлияло ли поведение Стоктона Раша на случившееся с батискафом напрямую. Он подтвердил, что директор OceanGate постоянно давил на него с целью поскорее спустить аппарат на воду.

Гендиректор OceanGate Стоктон Раш Кадр: The Independent / YouTube

Ниссен также напомнил, что в 2018 году в Titan ударила молния во время тестового погружения на Гавайях, что могло повредить конструкцию. Associated Press отмечает, что в 2022-2023 годах батискаф хранился под открытым небом на протяжении семи месяцев. Кроме того, его корпус проверяли только сотрудники OceanGate Expeditions, хотя обычно для проверки подобных аппаратов принято приглашать независимых специалистов.

Мнения о том, что пассажиры батискафа испытывали в последние минуты перед крушением, разнятся

Тим Каттерсон, работавший в OceanGate и находившийся на борту судна Polar Prince в момент трагедии, заявил, что, по его мнению, разгерметизация аппарата произошла по линии, где блок батискафа с иллюминатором крепился к корпусу. Он считает несостоятельной версию, что лопнул сам иллюминатор.

Это означает, что люди там понятия не имели, что произойдет. Я просто хочу убедиться, что вы донесете до общественности, что на борту никто не страдал. Можно сказать, что они, слава богу, готовились увидеть «Титаник», когда все случилось Тим Каттерсон сотрудник OceanGate

Каттерсон также уверен, что сброс балласта аппаратом перед крушением не говорит о нештатной ситуации на борту и попытке экипажа срочно всплыть. Он предположил, что балласт сбросили, чтобы замедлить движение батискафа при приближении к «Титанику» для как можно более мягкого контакта с дном. «Вместе со Стоктоном на борту находились два миллиардера. Я убежден, что он хотел, чтобы все прошло настолько идеально, насколько возможно», — сказал Каттерсон.

При этом родственники пассажиров уверены, что те знали о неизбежной катастрофе в последние минуты. В августе семья французского путешественника Поля-Анри Наржоле, который участвовал в последнем погружении Titan, подала в суд на изготовителя батискафа — компанию OceanGate.

Они винят ее в смерти Наржоле и требуют выплатить им не менее 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей) в качестве компенсации. Такая сумма обосновывается страданиями пассажиров, которые понимали, что крушение неизбежно и они обречены.

Хотя причину крушения, возможно, так и не удастся установить, эксперты соглашаются, что команда Titan должна была понимать, что именно происходит. Хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением, побудив пилота сбросить балласт и попытаться прервать погружение. Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы из иска семьи Поля-Анри Наржоле

Фото: David Hiscock / Reuters

Конструкцию батискафа Titan критиковали с самого начала

Первое погружение аппарата состоялось в 2018 году, а создатели уверяли в его полной безопасности и невиданном прежде комфорте для экипажа. Однако конструкция батискафа подвергалась критике с момента постройки. Работавший тогда в OceanGate Дэвид Локридж подготовил отчет, в котором говорилось, что Titan не прошел достаточного количества испытаний и представляет потенциальную опасность для пассажиров. OceanGate подала в суд на Локриджа и в итоге уволила его.

Пассажиры, оплачивающие поездку, не будут осведомлены об экспериментальном характере миссии из заявления адвокатов Дэвида Локриджа

Позже 38 экспертов, включая исследователей глубоководья и океанографов, отправили письмо исполнительному директору OceanGate Стоктону Рашу, где предупредили, что подход компании и ее решение отказаться от традиционной оценки специалистов могут привести к катастрофическим последствиям.

Titan с туристами на борту должен был спуститься к обломкам «Титаника»

18 июня 2023-го Titan должен был совершить погружение к обломкам «Титаника» в Северной Атлантики. Первая информация о его пропаже появилась 19 июня. Тогда журналисты «Би-би-си» со ссылкой на OceanGate сообщили о пропаже связи с экипажем спустя 1 час 45 минут после погружения. В момент исчезновения аппарат находился на глубине 3600 метров, а до цели оставалось еще 200 метров.

На борту аппарата находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский мультимиллионер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Фото: ABACA / Globallookpress.com

22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков батискафа. Спасатели нашли две части подводного аппарата. Среди обломков была посадочная рама и задняя часть обшивки субмарины. Еще до этого OceanGate объявила, что экипаж аппарата спасти не удастся.