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11:13, 18 сентября 2024Мир

Иран опроверг информацию о потере глаза послом Амани в результате взрыва пейджера

Посольство Ирана: посол в Ливане Амани не потерял глаз из-за взрыва пейджера

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани не потерял глаз в результате взрыва пейджера. Соответствующее опровержение посольство исламской республики в Бейруте опубликовало на официальной странице в социальной сети X.

«Информируем соотечественников и представителей средств массовой информации, что процесс лечения посла Амани проходит хорошо», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что опубликованные СМИ слухи о физическом состоянии и зрении Амани являются ложными.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявило, что иранский посол в Бейруте потерял один глаз и серьезно повредил другой в результате детонации пейджера. Члены КСИР уточняли, что его травмы оказались более серьезными, чем сообщалось первоначально, поэтому дипломат будет эвакуирован на лечение в Тегеран.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана проинформировал, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Виктория Кондратьева
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