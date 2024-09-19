Володин прокомментировал взрывы различной техники в Ливане

Володин: серии взрывов техники в Ливане должны быть тщательно расследованы

Серии взрывов различной техники в Ливане должны быть тщательно расследованы. Международным институтам надо выработать меры против произошедшего, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьезным последствиям в мире. Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано», — написал Володин и подчеркнул, что в стране пострадали свыше 3000 человек, несколько десятков получивших травмы не выжили.

Разбирательства, по словам Володина, требует тот факт, что бытовые электронные приборы использовались как взрывные устройства. Массовое производство такого «оружия» выводит терроризм на новый уровень, что является глобальной угрозой для всех стран мира.

Пейджеры начали взрываться по всему Ливану 17 сентября. Reuters сообщал, что израильская разведка «Моссад» получила доступ к пейджерам для «Хезболлы» еще на этапе производства. Причастность «Моссада» к взрывам пейджеров подтвердили также источники The New York Times (NYT). Израиль, согласно данным аналитиков, произвел детонацию пейджеров в Ливане из-за того, что как минимум два члена «Хезболлы» поняли, что с их устройствами что-то не так.

На следующий день, 18 сентября, в Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств шиитской организации «Хезболла» — вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. Кроме того, были зафиксированы детонации раций, устройств для снятия отпечатков пальцев и приборов, работающих на солнечных батареях.