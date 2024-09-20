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10:47, 20 сентября 2024Ценности

Певица Слава и Филипп Киркоров помирились после связанного с хирургом Хайдаровым скандала

Слава и Киркоров помирились после связанного с хирургом Хайдаровым скандала

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) и исполнитель Филипп Киркоров помирились после скандала, связанного с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Соответствующие кадры поступили в распоряжение Super.

Издание разместило ролик со светского мероприятия, на котором знаменитости, сидя за одним столом, беседовали между собой. Помимо этого, Слава исполнила для Киркорова песню Любови Успенской. «Посвящаю ее самому красивому мужчине нашего шоу-бизнеса, Филиппу», — заявила она в микрофон.

В сентябре 2023 года Слава обвинила Филиппа Киркорова в обмане после неудачной пластики. Артистка призналась, что не знает, почему ее коллега поддерживает врача.

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург, а также продемонстрировала большие шрамы на теле.

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      Екатерина Ештокина
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