Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 20 сентября 2024Бывший СССР

«Буквально вчера загрузили снарядами и ракетами». Россия ударила по складу с боеприпасами в порту Одессы

Лебедев: ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами ВСУ в Одессе
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что удар пришелся по складу с боеприпасами.

Информации о пострадавших пока нет.

В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв. <...> Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами

Сергей Лебедевкоординатор николаевского подполья

Лебедев уточнил, что происходит «мощная и множественная детонация».

О взрывах в Одессе сообщал мэр города

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах на фоне воздушной тревоги и призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Спустя полчаса воздушная тревога была отменена.

Telegram-канал УНИАН также написал об атаке. «В Одессе раздались взрывы. Мониторинговые чаты сообщили о спуске баллистики на город», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Типичная Одесса» опубликовал фотографию столба дыма, появившегося после удара ВС России. «Сбития не было. Ракеты ПВО промазали», — отметил канал.

Telegram-канал «Взор партизана», в свою очередь, сообщил, что незадолго до атаки в порт Одессы зашло несколько судов — их принадлежность пока неизвестна.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ранее Россия нанесла удар по расположению «Азова» в Харькове

Ранее 20 сентября Лебедев рассказал об ударе армии России по школе в Харькове, где находились бойцы подразделений «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). По его словам, после удара началась проверка документов и телефонов.

Он добавил, что, по неподтвержденным сведениям, на объекте во время удара также находились иностранные наемники. Кроме того, ВС России нанесли удар по депо в Харькове, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и техникой — он должен был привезти подкрепление на изюмовском направлении.

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 19 сентября сообщил, что в городе прогремели три взрыва на фоне воздушной тревоги. По его словам, Россия могла нанести удар тремя корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Угледарская группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Что известно о боях на этом направлении?

      16-летний москвич попал в реанимацию из-за спора о чесноке

      Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

      В Донецке заочно осудили наемника из Латвии

      В Одессе заметили препятствие для сноса памятника Пушкину

      Катя Лель рассказала о доведении до анорексии

      Израиль поразил члена руководства «Хезболлы» в результате удара по Бейруту

      Москвичам посоветовали быть осторожными из-за грядущих заморозков

      ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ

      Минобороны отчиталось о сбитых украинских истребителях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше