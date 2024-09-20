«Буквально вчера загрузили снарядами и ракетами». Россия ударила по складу с боеприпасами в порту Одессы

Лебедев: ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами ВСУ в Одессе

Вооруженные силы (ВС) России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что удар пришелся по складу с боеприпасами.

Информации о пострадавших пока нет.

В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв. <...> Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами

Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Лебедев уточнил, что происходит «мощная и множественная детонация».

О взрывах в Одессе сообщал мэр города

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах на фоне воздушной тревоги и призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Спустя полчаса воздушная тревога была отменена.

Telegram-канал УНИАН также написал об атаке. «В Одессе раздались взрывы. Мониторинговые чаты сообщили о спуске баллистики на город», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Типичная Одесса» опубликовал фотографию столба дыма, появившегося после удара ВС России. «Сбития не было. Ракеты ПВО промазали», — отметил канал.

Telegram-канал «Взор партизана», в свою очередь, сообщил, что незадолго до атаки в порт Одессы зашло несколько судов — их принадлежность пока неизвестна.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ранее Россия нанесла удар по расположению «Азова» в Харькове

Ранее 20 сентября Лебедев рассказал об ударе армии России по школе в Харькове, где находились бойцы подразделений «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). По его словам, после удара началась проверка документов и телефонов.

Он добавил, что, по неподтвержденным сведениям, на объекте во время удара также находились иностранные наемники. Кроме того, ВС России нанесли удар по депо в Харькове, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и техникой — он должен был привезти подкрепление на изюмовском направлении.

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 19 сентября сообщил, что в городе прогремели три взрыва на фоне воздушной тревоги. По его словам, Россия могла нанести удар тремя корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ).