Небензя раскритиковал политические шаги США и их союзников

Небензя: действия США и их союзников подвели мир к угрозе терактов

Действия Соединенных Штатов и их союзников подвели мир к угрозе терактов, которые могут быть осуществлены с помощью бытовых приборов. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза в связи со взрывами пейджеров в Ливане, пишет РИА Новости.

«Именно их (США и союзников — прим. "Ленты.ру") действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», — подчеркнул он.

Небензя также отметил, что произошедшее в Сирии и Ливане выводит эскалацию на Ближнем Востоке «в новое высокотехнологичное измерение». Это крайне опасный поворот, посетовал постпред.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed сообщал, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан. Ранен был и посол Ирана Амани. Помимо него, были также ранены и другие сотрудники иранской дипломатической миссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала массовую детонацию пейджеров и других устройств в Ливане совершенно новым видом теракта.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что на Ближнем Востоке есть те, кто хочет спровоцировать вмешательство Вооруженных сил США в регион.