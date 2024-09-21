В «Зените» объяснили слова футболиста о бесполезности поездки сборной России во Вьетнам

«Зенит» заявил, что футболист Глушенков не отказывался играть за сборную России

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил слова нападающего Максима Глушенкова о бесполезности поездки сборной России во Вьетнам. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев заявил, что футболист не отказывался играть за сборную России. «Из мухи пытаются сделать слона. Максим имел в виду то, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами», — добавил он.

Ранее Глушенков заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так он прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

Сборная России 5 сентября в товарищеском матче на выезде одержала победу над Вьетнамом. Запланированный на 7 сентября поединок с Таиландом был отменен.