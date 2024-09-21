Ирландский журналист Боуз: элита Зеленского богатеет, пока украинцы нищают

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что элита Украины живет в комфортных условиях в то время, как растет уровень нищеты в стране. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз сравнил уровень жизни властей и граждан Украины, отметив, что руководство страны богатеет, пока украинцы, наоборот, теряют уровень благосостояния.

«Более пяти миллионов украинских "беженцев", многие из которых прибыли из районов, практически не затронутых войной, теперь живут в ЕС. <…> Тем временем, как ни странно, дела у элиты [президента Украины Владимира и его супруги Елены] Зеленских идут очень и очень хорошо», — подчеркнул он.

Боуз задумался, планируют ли покинувшие страну украинцы вернуться назад — в государство, где установилась диктатура. Он добавил, что уже четверть граждан республики живет в нищете.

Ранее Боуз заявил об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого он выразил мнение, что разрешение Украине бить вглубь России может уничтожить всю Землю.