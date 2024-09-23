УЕФА признал ошибку судьи в четвертьфинале Евро-2024 между Испанией и Германией

Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что в ворота сборной Испании в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Германии должны были назначить пенальти. Об этом сообщает Relevo.

11-метровый удар должны были назначить за игру рукой защитника Марка Кукурельи, однако главный арбитр встречи Энтони Тейлор проигнорировал нарушение.

Германия проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2024. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в концовке второго овертайма испанцы забили решающий мяч. После этого более 300 тысяч немецких болельщиков подписали онлайн-петицию о переигровке встречи.

В финале сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Для команды эта победа на Евро стала четвертой в истории.