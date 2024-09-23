Власти раскрыли подробности о нападении подростка с молотком на школьников под Иркутском

Напавшего на школьников в Балаганске подростка с молотком остановил физрук

Подростка, напавшего на учащихся школы №1 Балаганска в раздевалке учебного заведения, остановил один из преподавателей. Подробности о случившемся раскрыл глава Минобразования Иркутской области Максим Парфенов в Telegram.

В данный момент министр находится в школе, где произошло нападение. По его словам, преподавателей позвал на помощь один из пострадавших, которому удалось вырваться из раздевалки. «В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — рассказал представитель властей.

Он добавил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас они находятся дома.

Ранее детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала, что нападавший на учете не состоял. Мальчик воспитывается в полной семье, и сигналов о его неблагополучии не поступало. Уполномоченная по правам ребенка также сообщила, что пострадавшие получили небольшие ранения.

Нападение восьмиклассника с молотком на сверстников в школе №1 Балаганска произошло днем 23 сентября. Как стало известно, подросток заблокировал спиной выход из раздевалки, когда он и еще четверо других детей готовились к физкультуре, и начал наносить присутствующим удары молотком. В результате мальчик, завязывавший в этот момент шнурки на кроссовках, получил удар по голове, двое других — по рукам. При этом в раздевалке также находился двоюродный брат нападавшего.