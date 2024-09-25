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12:13, 25 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего мэра Сочи задержали в зоне СВО. Его подозревают в создании преступной группировки и продаже мест на кладбищах

В отношении бывшего мэра Сочи Копайгородского начались следственные действия

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В ночь с 24 на 25 сентября сотрудники силовых структур задержали в Луганске бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Незадолго до этого он уехал добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Экс-градоначальника доставили в Москву для избрания меры пресечения. Дома у него и предполагаемых подельников прошли обыски. По данным Telegram-канала Mash, следственные действия проводились у бывшего заместителя Копайгородского Олега Бурлева. Ранее его обвиняли в том, что он взял под контроль все турфирмы города. По словам местного предпринимателя, чиновник запугивал несогласных с его действиями бизнесменов и препятствовал их работе.

Кроме того, обыски прошли в администрации Хостинского района Сочи. Правоохранители осмотрели приемную ее главы Ивана Савина. Все непричастные сотрудники были отпущены на обед.

Уточняется, что следователи допросили жену Копайгородского Анастасию Гредину.

Копайгородского подозревают в создании преступной группировки и продаже мест на кладбищах

По предварительным данным, бывшего мэра Сочи подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и продаже мест на кладбищах. Летом 2024 года по этому же делу был задержан советник мэра Родион Пищур. Известно, что в криминальном бизнесе ему помогали начальник местного похоронного отдела и другие чиновники.

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

По версии следствия, Пищур вместе с шестью подельниками продавали места на кладбище. Стоимость одного места варьировалась от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 до 15 миллионов рублей.

Предварительно, Копайгородский, Бурлев и Савин также могут быть связаны с этим делом.

Экс-мэр Сочи уехал на СВО сразу после отставки

О своем отъезде в зону спецоперации Копайгородский публично не объявлял, хотя осведомленные источники СМИ узнали, что он отбыл туда практически сразу после сложения полномочий.

О своей отставке Копайгородский сообщил в мае 2024 года. По информации источника Sochi1.ru в Горсовете, он отправился в Луганскую народную республику (ЛНР) в качестве добровольца. Там он начал службу на офицерской должности. «Он решил, что его военные знания сейчас пригодятся там», — сказал собеседник издания.

Согласно информации из открытых источников, в 2008 году Копайгородский окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, после чего продолжил учебу в юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Копайгородский носил одежду за миллионы рублей, а его семья владела дорогой недвижимостью

Весной 2023 года сотрудники Mash выяснили, что находящийся тогда еще у власти Копайгородский носит одежду стоимостью около двух миллионов рублей. В его гардеробе были замечены ветровка и пуховик, похожие на Loro Piana (более миллиона рублей за две вещи), плащ и бомбер Brioni за 650 тысяч рублей, а также утепленная куртка, предположительно, бренда Canali за 191 тысячу рублей.

При этом всю свою недвижимость экс-мэр курортного города оформил на жену и детей. Они владеют 12 земельными участками (самый маленький из них площадью 279 квадратных метров, а самый большой — 2307), коттеджем и квартирой площадью почти 300 квадратов.

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По информации Shot, также в собственности у семьи девять нежилых зданий площадью от 16 до 962 «квадратов» и автомобили Land Rover, Mercedes-Benz, Hyundai Santa Fe.

Mash уточняет, что отец супруги экс-мэра Сочи Дмитрий Гредин владеет парковкой за 63 миллиона рублей, помещениями для торговли за 79 миллионов рублей и торговыми центрами. Самый дорогой из них — «Хозяйка Медной горы»: его стоимость около 100 миллионов рублей.

У его жены Владилены Грединой есть квартира в жилом комплексе «Адмирал» за 53 миллиона рублей, апартаменты в элитных комплексах Геленджика и Краснодара, а также бургерная и ресторан.

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