В России высказались об итогах встречи Зеленского и Трампа

Депутат Чепа: Трамп может повлиять на украинский конфликт в случае победы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может повлиять на украинский конфликт в случае победы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об итогах встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы все должны учитывать, что эта встреча состоялась в канун выборов. Это сегодня для Трампа самое главное. Риторика была связана именно с тем, что Трамп готов все разрулить, все сделать. Это основной лейтмотив, на фоне которого строилась эта встреча. Может ли Трамп действительно оказать какое-то влияние на происходящие события, если победит? Если победит, то, конечно, может», — заявил Чепа.

При этом депутат отметил, что Вашингтон всегда мог повлиять на Киев, прекратив поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ).

После объявления новой ядерной доктрины, я думаю, у них появится больше возможности закончить этот развязанный ими конфликт Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее газета Le Figaro сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели «чрезвычайно деликатную встречу».

По информации издания, встреча политиков вызвала полемику на Украине из-за того, что Трамп критиковал власти США за помощь Киеву. При этом он заверил, что после обмена мнениями с Зеленским он разрешит конфликт.

Перед встречей кандидат в президенты США также отмечал, что у него хорошие отношения с президентами и Украины, и России, и выразил уверенность в том, что разговор с Зеленским будет «конструктивным».