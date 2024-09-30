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11:38, 30 сентября 2024Экономика

Переводы из России в бывшую республику СССР рухнули на фоне санкций

Нацбанк Казахстана: переводы из РФ через «Золотую Корону» упали на фоне санкций

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Доля денежных переводов в Казахстан через российскую платежную систему «Золотая Корона» в августе 2024 года рухнула почти на четыре процента. Об этом заявили в Нацбанке бывшей республики СССР.

Как отмечают составители статистики, на фоне санкций США ряд банков прекратил сотрудничество с российской системой. Доля переводов с ее помощью упала с 55,4 до 51,7 процента. Переводы из Казахстана за рубеж с помощью российского сервиса снизилось с 89,3 до 86,4 процента.

В то же время популярность «Вестерн Юнион» выросла с 27,7 до 30,3 процента для переводов в страну и с 7,1 до 9,2 для трансакций из Казахстана в другие юрисдикции. Доля переводов в Казахстан через Moneygram увеличилась за месяц с 15,5 до 16,4 процента, а из Казахстана — с 1,8 до 2,1 процента соответственно.

Разработчик мобильного приложения для «Золотой короны» — «Центр финансовых технологий» — попал под санкции США в августе 2024 года. Спустя несколько дней казахстанский банк «Центркредит» отключил возможность переводов через систему в своем мобильном приложении для операционной системы Android. Позднее к нему присоединились HalykBank, Bank RBK, «Евразийский банк» и Freedom Bank.

Помимо банков Казахстана, платежи через «Золотую корону» остановили киргизские Керемет-банк и MBank, а также грузинский Bank of Georgia. При этом последний через 48 часов восстановил работу системы. В начале сентября перестали принимать и отправлять денежные переводы через «Золотую корону» банки Молдавии.

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