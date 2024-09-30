В России обнаружили имитирующий уведомления от банков вирус-троян

«Известия»: в России появился имитирующий уведомления от банков вирус-троян

В России появился вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банковских приложений. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, вирус используется для новой мошеннической схемы. Сначала уведомление блокирует экран, после чего начинают поступать фейковые сообщения о списании средств. Затем жертве звонит «сотрудник банка» и сообщает о взломе личного кабинета. Далее он, под видом защиты денег, вынуждает сообщить платежную информацию либо убеждает перевести деньги на «безопасный счет».

По словам экспертов, вирус можно подхватить через сообщения и письма с фишинговой ссылкой. При этом программа дает злоумышленникам не полный доступ к устройству, из-за чего мошенники звонят жертве и пользуются ее паническим состоянием. Собеседник «Известий» подчеркнул, что избавиться от трояна можно благодаря сбросу телефона до заводских настроек.

Ранее сообщалось, что российские банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона, по которому кредитные организации должны возвращать клиентам украденные средства, если допустили их перевод на мошеннический счет.