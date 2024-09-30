Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:57, 30 сентября 2024Наука и техника

В России обнаружили имитирующий уведомления от банков вирус-троян

«Известия»: в России появился имитирующий уведомления от банков вирус-троян

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В России появился вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банковских приложений. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, вирус используется для новой мошеннической схемы. Сначала уведомление блокирует экран, после чего начинают поступать фейковые сообщения о списании средств. Затем жертве звонит «сотрудник банка» и сообщает о взломе личного кабинета. Далее он, под видом защиты денег, вынуждает сообщить платежную информацию либо убеждает перевести деньги на «безопасный счет».

По словам экспертов, вирус можно подхватить через сообщения и письма с фишинговой ссылкой. При этом программа дает злоумышленникам не полный доступ к устройству, из-за чего мошенники звонят жертве и пользуются ее паническим состоянием. Собеседник «Известий» подчеркнул, что избавиться от трояна можно благодаря сбросу телефона до заводских настроек.

Ранее сообщалось, что российские банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона, по которому кредитные организации должны возвращать клиентам украденные средства, если допустили их перевод на мошеннический счет.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей

      Постояльцы загоревшейся гостиницы «Киев» начали выпрыгивать из окон

      В Госдуме предложили ограничить число кредитов для россиян

      Раскрыты детали ДТП с автобусом под Краснодаром

      В российском городе загорелся «Киев»

      Еще одна страна будет участвовать в саммите БРИКС в Казани

      Сбер повысил максимальную ставку по вкладам

      Россия сократила закупки зимней китайской одежды

      Пушков рассказал об огромной поддержке Трампа в США

      Президент Польши предстанет перед судом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше