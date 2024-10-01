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10:32, 1 октября 2024Спорт

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Четыре федерации по водным видам спорта России объединят в одну организацию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил об объединении организаций по водным видам спорта в одну. Его слова приводит РИА Новости.

Сальников объяснил, что это поможет создать более скоординированную структуру, способную эффективно развивать российские спортивные дисциплины. Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что решение полезно с точки зрения объединения ресурсов.

Объединение произойдет 31 октября. В новую организацию войдут Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания, Федерация водного поло, а также Федерация прыжков в воду.

Ранее Министерство спорта России объявило о создании единой федерации гимнастики России. В новую организацию вошли пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

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      Анастасия Борисова
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