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09:56, 2 октября 2024Экономика

Apple обвинили в навязывании незаконных соглашений

Reuters: в США компанию Apple обвинили в нарушении прав работников

Фото: Mike Segar / Reuters

Национальный совет по вопросам трудовых отношений (NLRB) США обвинил компанию Apple в том, что она нарушает права работников на борьбу за улучшение условий труда, а также устанавливает незаконные правила поведения на рабочем месте. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации совета, компания потребовала, чтобы ее работники по всей стране подписали незаконные соглашения о конфиденциальности, неразглашении и неконкуренции. Кроме того, она установила слишком широкую регламентацию поведения в социальных сетях.

Сама компания уверяет, что всегда уважала право сотрудников обсуждать заработную плату, часы работы и условия труда.

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Отмечается, что в 2021 году обвинения против Apple выдвинула бывшая старший инженер компании Эшли Йовик, которая рассказала, что компания установила правила, которые не дают сотрудникам обсуждать равенство в оплате труда и дискриминацию по половому признаку друг с другом или со средствами массовой информации. Кроме того, Apple применила в отношении Йовик незаконные действия в ответ на ее жалобы в NLRB и попытки организовать других работников.

Также есть данные, что Apple увольняла сотрудников, которые критиковали менеджеров, и пыталась вмешаться в вопросы работы и организации профсоюза.

В августе 2021 года Федеральная антимонопольная служба России обвинила Apple в том, что та злоупотребляла доминирующим положением на рынке. Оказалось, что корпорация навязывала разработчикам невыгодные условия и запрещала сообщать пользователям о наличии альтернативного более выгодного способа оплаты товара.

В том же году Европейская комиссия (ЕК) обвинила корпорацию в подавлении конкурентов на рынке стриминговых приложений. Представитель ЕК рассказал, что в магазине приложений компании установлены высокие комиссионные с конкурентов, которым к тому же не дают сообщать потребителям об альтернативных вариантах подписки.

А в 2019 году Международная правозащитная организация IRAdvocates обвинила Apple (и ряд других крупных компаний) в использовании детского труда в африканских кобальтовых шахтах.

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      Кирилл Луцюк
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