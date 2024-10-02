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09:56, 2 октября 2024Россия

Минобороны сообщило о предотвращении террористической атаки ВСУ

Минобороны: беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В военном ведомстве назвали атаку террористической и уточнили, что ее целью был один из объектов на территории России.

Беспилотник был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 8:30 мск. Примерно в то же время белгородские власти сообщили об атаке, которой подвергся один из приграничных населенных пунктов, в результате которой пострадал один человек.

Белгородская область входит в число наиболее часто атакуемых украинскими войсками регионов. Так, в ночь на 2 октября ВСУ ударили по селу Тишанка Волоконовского района, в результате чего пострадали два человека. 1 октября украинские войска обстреляли храм и памятник воинам Великой Отечественной войны.

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      Алан Босиков
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