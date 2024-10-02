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14:41, 2 октября 2024Ценности

Похудевшая Селена Гомес похвасталась фигурой в облегающем наряде

Похудевшая певица Селена Гомес похвасталась фигурой в черном облегающем наряде

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Похудевшая американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель Селена Гомес похвасталась фигурой в облегающем наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Эмилия Перес» в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Для выхода в свет она выбрала черное платье-макси с открытой спиной, декорированное объемным бантом. Кроме того, образ звезды дополняли длинные рукава.

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Вдобавок Гомес надела туфли на высоких каблуках и платформе и серьги-капли. Стилисты собрали ей волосы, а визажисты нанесли макияж с графическими стрелками.

Ранее в октябре Селена Гомес в мини-платье исполнила откровенный танец на камеру. Исполнительница поделилась роликом с концерта, в котором предстала в сияющем мини-платье черного цвета.

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      Екатерина Ештокина
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