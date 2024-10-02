Захарова назвала ошибкой перевода слова президента Ирана об «агрессии» России на Украине

Захарова: слова президента Ирана Пезешкиана об СВО являются ошибкой перевода

Слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о «военной агрессии» России на Украине являются ошибкой перевода. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подобные новости являются ошибкой перевода или намеренным искажением. Целью данных заявлений являются попытки разругать Россию и Иран», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, иранский президент имел в виду политическую обстановку в мире в целом. «Кто-то это интерпретировал как факт войн и связал с Россией», — добавила она.

Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не одобрял «агрессию против территории Украины». Президент подчеркнул, что «нужно уважать границы каждой страны».