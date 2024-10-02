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13:28, 2 октября 2024Из жизни

Женщина попала под суд за слишком большое количество кошек и собак

В США у женщины в доме нашли 29 собак и восемь кошек

Фото: Tatyana Eremina / Unsplash

Жительница американского штата Мичиган, которая держала слишком много кошек и собак, попала под суд за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает FOX 2 Detroit.

47-летняя женщина открыла приют для бездомных собак. Ее попытки найти новых хозяев для животных привлекли внимание властей. При проверке в ее доме нашли 29 собак и восемь кошек. Они жили в грязном помещении, не рассчитанном на такое большое количество животных, их не мыли, они плохо пахли и страдали от блох.

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Всех кошек и собак изъяли и передали другом приюту для животных. Одна из кошек оказалась больна, ее планируют усыпить. Женщине предъявлены три обвинения в различных правонарушениях, в том числе в жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что жительницу города Ремирмон на северо-востоке Франции обвинили в жестоком обращении с животными после того, как представители местных властей обнаружили в ее квартире 113 кошек.

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      Олег Парамонов
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