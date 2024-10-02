Женщина попала под суд за слишком большое количество кошек и собак

В США у женщины в доме нашли 29 собак и восемь кошек

Жительница американского штата Мичиган, которая держала слишком много кошек и собак, попала под суд за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает FOX 2 Detroit.

47-летняя женщина открыла приют для бездомных собак. Ее попытки найти новых хозяев для животных привлекли внимание властей. При проверке в ее доме нашли 29 собак и восемь кошек. Они жили в грязном помещении, не рассчитанном на такое большое количество животных, их не мыли, они плохо пахли и страдали от блох.

Всех кошек и собак изъяли и передали другом приюту для животных. Одна из кошек оказалась больна, ее планируют усыпить. Женщине предъявлены три обвинения в различных правонарушениях, в том числе в жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что жительницу города Ремирмон на северо-востоке Франции обвинили в жестоком обращении с животными после того, как представители местных властей обнаружили в ее квартире 113 кошек.